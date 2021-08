Detran assina convênio com sindicato para a cessão de carro

A presidente do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC), Taynara Martins, assinou na manhã desta terça-feira, 3, em Rio Branco, o convênio de cessão de uso do carro adaptado para pessoas com necessidades especiais com o Sindicato das Automotoescolas e Centros de Formação de Condutores de Veículos Automotores do Estado do Acre (Sincoauto).

O veículo adaptado já é utilizado desde 2017, porém ficava sob a responsabilidade do Detran/AC. Agora ficará à disposição dos 43 Centros de Formação de Condutores do Acre (CFCs).

O carro será destinado à ministração de aulas e realização de exames práticos de direção veicular para pessoas com deficiência durante o processo de habilitação para a categoria B.

Para o presidente do Sincoauto, Queffren Rêgo, a cessão do veículo representa um avanço para a categoria. “Anteriormente nós já havíamos utilizado esse veículo, porém, agora o sindicato vai fazer o controle de utilização do veículo de acordo com a necessidade de cada autoescola. Com a gestão do Sindicato, o veículo passará a ser utilizado em horário comercial”, afirmou.

Segundo a presidente do Detran/AC, Tayanara Martins, a intenção do órgão de trânsito é democratizar ainda mais o acesso dos candidatos ao automóvel adaptado.

“Já há algum tempo temos esse veículo e agora resolvemos fazer o termo de cessão, com intuito de atender a população do estado que necessita desse serviço”, ressaltou.