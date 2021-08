Vacina contra Covid-19 atrai grande número de jovens de 12 a 17 anos em Cruzeiro do Sul

Neste sábado, 31, pelo menos 5.590 pessoas receberam a primeira dose de vacina durante a ação promovida pela secretaria de saúde da prefeitura de Cruzeiro do Sul. A ação aconteceu no Shopping Copacabana a partir das 16 horas. O horário final previsto inicialmente para ocorrer era até as 21 horas, devido à grande procura, acabou ultrapassando das 22 horas.

Com a ação, Cruzeiro do Sul consegue ser um dos primeiros municípios do país, se não o primeiro, a estender a vacinação para o público de 12 a 17 sem comorbidades. O avanço foi possível devido o município já ter vacinado, até sexta-feira, 87,36% do público preconizado pelo PNI nacional que é de acima de 18 anos. Num único dia de vacinação, o município conseguiu aplicar a primeira dose em 44,08% deste público de 12-17. Considerando o público total (acima de 12), Cruzeiro do Sul já tem 78,72% da população desta faixa vacinada ao menos com primeira dose.

O imunizante adotado foi o da Pfizer, até o momento o único autorizado pela Anvisa para este público. O local escolhido para a ação, o Shopping Copacabana, levou em consideração que este imunizante necessita de climatização para ser manuseado e aplicado.

Para esta ação foram mobilizados mais de 200 profissionais de saúde do município, além de equipes de apoio, voluntários do curso de enfermagem do Campus Floresta da UFAC e profissionais de saúde do estado.