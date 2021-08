Unidos Pela Vacina conclui entregas dia 10 de agosto no Acre

Em ritmo acelerado, os municípios do Acre estão recebendo os equipamentos de apoio à vacinação distribuídos pelo movimento Unidos Pela Vacina. A previsão é que a entrega dos 80 itens (câmaras frias, freezers, geladeiras e notebooks) seja concluída até o dia 10 de agosto, apesar de todos os desafios logísticos do estado.

“Com esta ação, estamos garantindo que 100% dos municípios do Acre tenham as condições ideais de armazenar e aplicar as vacinas. Em muitos casos, é possível até ampliar as salas de vacinação e garantir o avanço da imunização”, afirma o diretor-presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva.

Em alguns municípios, como Santa Rosa do Purus, o percurso de barco durou cinco dias, já que não há estrada de acesso. “O material que recebemos vai auxiliar muito o município. Vamos conseguir atender nossas comunidades que precisam muito desse suporte”, diz o vice-prefeito, Valdir Genezio Kaxinawa.

Condições adequadas

Em abril deste ano, 40% dos municípios brasileiros não possuíam condições adequadas para o armazenamento de vacinas, segundo levantamento realizado pelo Unidos Pela Vacina e pela Locomotiva Instituto de Pesquisa em 5.569 municípios. Além disso, 12% dos postos de vacinação não contavam com computador.

O movimento Unidos Pela Vacina garantiu ações de apoio às prefeituras objetivando o avanço da imunização no Acre. “Nós estamos muito agradecidos! Vai nos ajudar bastante a atender à população. Quero agradecer a doação desses materiais por essas empresas que visam o bem-estar do nosso estado e que se solidarizam com as causas e problemas contemporâneos”, destaca o secretário de Saúde de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita.

União de esforços

Foram investidos mais de R$ 320 mil para a compra dos equipamentos. A doação partiu da Energisa Acre, Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio), Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa), Associação Acreana de Supermercados (Asas) e Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado do Acre (Adacre).

Segundo o presidente da Fieac, José Adriano, o movimento busca apoiar todas as prefeituras acreanas para que consigam ter condições de imunizar a população. “Isso traz um retorno para gente, do ponto de vista da solidariedade e, também, com a esperança de retornarmos o mais rápido possível à melhoria econômica. Essa é mais uma das inúmeras ações sociais que as federações do setor produtivo e associações comerciais reforçam para possamos superar esse momento difícil. A Energisa está de parabéns por liderar esse movimento”, afirma o presidente da Fieac.

O movimento também conta com o apoio do grupo Mulheres do Brasil. Os equipamentos foram adquiridos para os 22 municípios acreanos, seguindo os levantamentos realizados junto às prefeituras e as indicações do Programa Estadual de Imunização do Acre.

“Quero agradecer a todos os parceiros envolvidos no Unidos Pela Vacina pela doação do kit completo para a Secretaria de Saúde. Recebemos notebook, geladeira, freezer e câmara fria. Meus sinceros agradecimentos a todos, em especial a Energisa, que fez a organização e realizou a entrega”, agradeceu o prefeito Sérgio Lopes.