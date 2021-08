Preocupação é com o que vive a advocacia, diz presidente da OAB/AC

Avanços conquistados nos últimos três anos, dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19 à classe e as medidas tomadas pela instituição para mitigar os efeitos negativos da situação. Esses foram alguns dos diversos temas abordados pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), Erick Venâncio, em entrevista ao site de notícias AC24horas na noite de quinta-feira, 29, no programa semanal “Boa Conversa”, veiculado no canal do site no YouTube e redes sociais.

Venâncio relembrou que além das diversas problemáticas ocasionadas pela pandemia no exercício da profissão, a forma de operacionalização da Justiça foi modificada em todos os âmbitos. “Atualmente temos as audiências telepresenciais, atendimentos por servidores e juízes feitos por meio de plataformas virtuais que se tornaram novas dificuldades, maiores que as já existentes antes. Desde o início ouvimos a advocacia para saber de perto a realidade e propor soluções”, falou.

O presidente destacou que os diálogos das Diretorias da Seccional Acre e da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) resultaram em diversas medidas efetivas para melhorar o dia a dia de trabalho dos operadores do Direito. “Renovação é mostrar ideias e concretizar ações para por fim aos novos problemas que surgem na profissão, e nós fazemos isso sempre. Ouvimos as necessidades dos advogados e executamos projetos que atendam seus anseios para melhorar o cotidiano profissional”.

De acordo com o representante da advocacia acreana, um dos trabalhos de maior destaque da atual gestão é a ferrenha defesa das prerrogativas dos advogados em situações que autoridades públicas desrespeitam algum profissional. “É preciso, fundamentalmente, respeitar as prerrogativas dos profissionais da advocacia. Fazer isso é garantir a manutenção dos direitos mais básicos do cidadão”. Outro destaque debatido foi o processo acentuado de interiorização da OAB/AC nas cidades acreanas.

Venâncio reforçou a luta pela valorização da classe ao explicar que ainda há muitos mitos populares na sociedade que tentam rotular de forma negativa os profissionais, principalmente da área criminal. “Durante agosto, o Mês da Advocacia, promoveremos a maior campanha de valorização já realizada pela OAB/AC para chamar a atenção às injustiças cometidas contra os advogados. Mostraremos à sociedade que o advogado tem importância fundamental no nosso sistema democrático”.

Foto: Sérgio Vale