Operação “Anabolic” combate comércio de anabolizantes em Cruzeiro do Sul

Ascom Policia Civil

Nas primeiras horas desta segunda-feira, 02, a Polícia Civil, por meio do Núcleo da Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (DRACO) e da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC), deflagrou a operação “Anabolic” em combate ao crime de venda de medicamentos sem prescrição médica.

As equipes de policiais civis cumpriram quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, foram cumpridos em pontos comerciais no shopping da cidade, e em bairros. O trabalho investigativo da equipe do núcleo Draco/Denarc durou cerca de 90 dias e identificou vários indícios da venda de anabolizantes sem a devida prescrição médica.

Durante o cumprimento dos mandados a policia deram sequestro de um veiculo, modelo HB20 e apreenderam computadores, anotações, celulares e material que estava sendo comercializado sem a devida documentação regulatória.

Todo material apreendido será encaminhado a análise pericial no sentido de colher elementos que subsidiará o inquérito policial investigativo.

A prática criminosa esta prevista no artigo 273 do Código Penal como crime hediondo. Falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais.

Para o delegado Heverton Carvalho, a prática criminosa coloca em risco a saúde de quem faz uso dos anabolizantes sem a devida prescrição médica ou acompanhamento de um profissional em saúde.

“A prática criminosa coloca em risco pessoas que buscam ter um corpo escultural, jovens que desejam uma musculatura definida e finda se deparando com produtos que prejudicam a saúde e causando danos, que muitas das vezes, irreversíveis a saúde. A investigação da policia judiciária vai continuar no sentido de coibir quaisquer que sejam as praticas criminosas”, declarou Heverton Carvalho.

O nome da operação, “Anabolic” faz referência ao termo em português “Anabólico” que vem do Anabolismo, que é um processo metabólico de construção de tecido muscular com consumo de energia. Como resultado, acontece produção e aumento de massa muscular.