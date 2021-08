A Câmara Federal avança desesperada para conseguir a aprovação do Distritão com o objetivo de salvar os mandatos dos atuais parlamentares. O fim das coligações proporcionais, testado na eleição de vereadores, é fatal para a sobrevivência política de quem necessariamente precisa de uma chapa completa para garantir a reeleição com legenda substancial.

Acontece que o Senado não está disposto a quebrar a regra que acaba de ser criada, já que a proliferação de partidos favoreceu os escândalos de corrupção dos mensalões tucano, do PT e a operação Lava Jato. O Distritão sepultaria a representatividade social no cenário político favorecendo, inclusive, o avanço do crime organizado sobre a o estado brasileiro.

Segundo o ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, seguido por outros lideres de grandes partidos, o Distritão impediria a pluralidade da sociedade brasileira nos espaços de poder. O voto proporcional é um dos maiores avanços conquistado pelo povo brasileiro na Constituição de 1988.

“A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira”. (Leon Tolstoi)

. Não vai ter eleição sem voto impresso!

. Vai ter sim!

. Vai não!

. Vai sim!

. Vai não…

. Acontece o seguinte, explicava um cientista político graduado em um boteco do Taquari, a pessoa vota no candidato, tira o extrato impresso da urna eletrônica e vai na casa do candidato receber os R$ 200 reais que ele pagou pelo voto.

. Mata a cobra e mostra o pau…e a cobra!

. O ex-presidente Lula parou de tomar pinga, o negócio agora é academia, maratona.

. O que é o que é?

. Joia de ouro em focinho de porca?

. Não vai ter eleição sem o voto impresso!

. Vai sim!

. Vai não!

. Pouca vergonha!

. O que será que o povo lá de fora pensa de nós?

. O Brasil é um verdadeiro carnaval, deve ser isso!

. Deputado Jenilson Leite (PSB) será mesmo o candidato da esquerda ao governo do Acre em 2022;

. O PT agradece!

. Segundo turno se junta com Sérgio Petecão.

. Mesmo assim será muito difícil vencer o governador Gladson Cameli.

. O PROGRESSISTA tá virando o MDB na era José Sarney.

. Depois implode!

. Nove pré-candidatos ao Senado já se inscreveram para disputar a eleição no Acre.

. Quem bateu na Pepa?

. Bom dia!