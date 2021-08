Governador participa de carreata com o Club do Fusca neste domingo (1)

Criado há sete décadas, o carro que nasceu com a missão de ser popular, mesmo deixando de ser fabricado mundialmente, ainda ganha destaque com seus colecionadores. Neste domingo, 1º, vários exemplares e até versões melhoradas do fusca ganharam a BR-317 e fizeram um verdadeiro desfile, em uma carreata que arrancava olhares por onde passava.

O governador do Acre, Gladson Cameli, foi um dos convidados para o evento. Ele participou conduzindo a liderança do passeio, dirigindo um dos exemplares do veículo cedido pela organização do evento. O grupo foi até o município de Xapuri.

“Fico grato pelo convite e vejo como uma forma de estar presente, perto das pessoas, prestigiando, acompanhando e estimulando eventos como estes, que acabam se tornando opções de entretenimento, não só estes como outros grupos e eventos. Eu particularmente gosto e por isso faço questão de participar”, disse o governador.

Atualmente com mais de 60 adeptos, a Associação Fusca Club Acre existe desde 2009, sendo fundada oficialmente em 2014. Segundo o presidente da associação, Genival Sombra, os passeios ocorrem costumeiramente aos fins de semana, como forma de entretenimento, exposição e conquistar novos adeptos.

“Nos entramos em contato com a equipe do governador durante um evento que anunciava a reforma de um fusca da Polícia Militar e resolvemos convidá-lo. Hoje está presente conosco aqui e é uma honra recebê-lo. Precisamos de estímulos como este, tornar nosso grupo reconhecido e trazer novos adeptos”, destacou Genival.

Amante de fuscas desde criança, acompanhando o mesmo gosto do pai, Rui Barros, de 28 anos, adquiriu seu exemplar há 5 anos. Para ele foi uma conquista que pretende passar por gerações.

“Comprei meu fusca através de um anúncio na Internet. Ele era de um padre que morreu e ficou muito tempo guardado numa garagem, até que a família decidiu vender. Comprei, reformei, mudei o motor, tapeçaria, pintura e hoje está aí, em pleno funcionamento. Cuido com maior amor e pretendo repassar essa paixão também para os meus filhos”, finalizou.