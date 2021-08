Agasalhos e cobertores são repassados aos vulneráveis do Acre

A Primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli e a secretária de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Ana Paula Lima, iniciaram nesta sexta-feira, 30, as entregas de cobertores e agasalhos arrecadados na Campanha Doe Agasalhos, Solidariedade Aquece.

Foram entregues ao Centro Pop e ao Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães, 266 peças de cobertores, agasalhos e peças femininas. Ao Centro Pop foram destinados 146 e ao Centro Socioeducativo Mocinha Magalhães 120.

Em seguida, a entrega foi no Lar Vicentino. Também foram doadas aos idosos cobertores, agasalhos e peças femininas, no total de 203 donativos.

A Campanha Doe Agasalhos, Solidariedade Aquece, recebeu também a doação de 100 cobertores do Ministério Público do Acre (MPAC), que estão incluídos nessas entregas.

“Realizar as entregas dessas doações me deixa muito feliz e satisfeita, ver a solidariedade do povo acreano com o próximo é gratificante. Desde o início da pandemia a SEASDHM juntamente com meu gabinete trabalha incansavelmente na área social e agora não poderia ser diferente, nos unirmos para ajudar os que mais precisam”, diz a Primeira-dama, Ana Paula Cameli.