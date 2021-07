O Acre na exposição “Encontros Ameríndios”, no Sesc SP

O Sesc Vila Mariana apresenta a exposição Encontros Ameríndios, de 31/7/21 a 13/2/22, que tem a coordenação de Sylvia Caiuby Novaes e curadoria de Aristoteles Barcelos Neto, com a proposta de explorar possibilidades dialógicas a partir do encontro entre as artes dos povos Haida e Tahltan (Canadá), Guna (Panamá), Shipibo Konibo (Peru) e Huni Kuin (Brasil).

A exposição, incluindo pinturas, desenhos, arte digital, bordados e entalhe em madeira, apresenta obras do Coletivo MAHKU Huni Kuin, da Terra Indígena Alto Rio Jordão, no Acre (Brasil); das artistas Shipibo-Konibo Olinda Silvano, Wilma Maynas, Silvia Ripoca, Ronin Koshi Arias Silvano e Dora Inuma Ramírez do Alto Ucayali e da Comunidade de Cantagallo em Lima no Peru; das artistas Guna Ana Bella Fernandez, Angelmira Owens Perez, Benilda Mores, Briseida Iglesias, Buna Bipi, Conciencia Grace Rodriguez, Dilma Gardel, Edita Lopez, Emilsy Fernandez, Flor Fernandez, Gilda Tejada, Lea Amelta Tejada, Lonilda Gonzalez, Lucrecia Places, Rosalia Tejada e Victoria Gonzalez da Comarca Guna Yala no Panamá; dos artistas Haida Gwaai Edenshaw e Jaalen Edenshaw do Arquipélogo de Haida Gawaii no Canadá; e do artista Tahltan Alano Edzerza de Telegraph Creek também no Canadá.

A escolha das obras se baseia em dois caminhos, sendo um deles o estudo curatorial aprofundado dos povos originários e suas obras, e o outro, a tradução intercultural das ideias e motivações de seus artistas por trás de suas produções, com o objetivo de trazer a criatividade individual dos artistas, as mudanças em suas obras ao longo do tempo, o universo temático abordado por cada um, as preferências plásticas e estéticas e as questões filosóficas e cosmológicas das artes desses povos ameríndios. O processo curatorial foi guiado a partir das biografias e reflexões dos artistas indígenas tendo como uma das preocupações o protagonismo de seus autores.

Assim, a exposição se propõe, por meio de reflexões e ações educativas, estimular e ampliar o conhecimento sobre os povos originários e suas artes, apresentando suas diferentes comunidades, filosofias e cosmovisões existentes, trazendo convergências e desafios que tornam os mundos ameríndios reconhecíveis e comunicáveis entre si.

Artistas que integram a Encontros Ameríndios

