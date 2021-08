Hotéis de Cruzeiro do Sul aderem ao Programa Viaja Mais Servidor

No auditório do Plínio Hotel, em Cruzeiro do Sul, oito empresários da rede hoteleira da região assinaram, na manhã deste sábado, 31, o termo de adesão ao Programa Viaja Mais Servidor.

A iniciativa do governo do Acre, por meio da Secretaria Estadual de Empreendedorismo e Turismo (Seet), busca incentivar e promover o turismo em todas as regiões acreanas.

“A gente pensa que o nosso Acre é pequeno, mas têm muitos conterrâneos que não o conhecem. Depois que passam a conhecê-lo, as pessoas divulgam o nosso estado. Isso é muito importante porque traz visibilidade às nossas belezas naturais, à nossa cultura, à nossa culinária, às artes cênicas que aqui existem. Agradeço as parcerias que entenderam a importância do turismo para a economia local”, disse a titular da Seet, Eliane Sinhasique.

Com a novidade, o servidor público estadual e municipal, ativo ou inativo, que desejar desfrutar das belezas naturais do Rios Croa e Moa, da fauna e flora das florestas banhadas pelo Rio Juruá e seus afluentes, das nuanças da arquitetura da Catedral Nossa Senhora da Glória, da alegria e hábitos tão característicos do povo simples e acolhedor da região, vai contar com ofertas exclusivas dos produtos e serviços oferecidos pelo Nosso Hotel, Hotel Apui, Hotel Bahia, Hotel Juruá, Plínio Hotel, Hotel Mandarim, Hotel Swamy e Hotel e Locadora de Veículos Cruzeiro.

Em contrapartida, as empresas parceiras terão seus serviços divulgados pelo Estado, por meio da Secretaria de Tursimo.

Parceira do projeto, Siane Grandidier, que é turismóloga e presidente do Conselho Municipal de Turismo, vem participando das negociações e fazendo com que mais estabelecimentos abracem a ideia. “Essa é uma parceria de grande relevância porque não se faz turismo sozinho. Ele é feito em trabalho conjunto. Os hotéis que fazem parte do programa já saíram na frente, e continuaremos dialogando para fazer com que os que estão de fora, se conscientizem da importância de trabalhar com os servidores, incentivando-os a conhecer mais o nosso Acre”, afirmou.

Empresário do ramo, Antônio Bezerra da Silva vê como vantajosa a adesão ao Viaja Mais Servidor. “É uma das maneiras de cobrir, nos períodos de baixa nos negócios, as nossas despesas. Estamos na expectativa de aumentar o contingente de turistas na região” declarou.