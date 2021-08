Estudo inédito conduzido por pesquisadores da Fiocruz alerta sobre os potenciais riscos de aumento da mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias devido ao estresse térmico, um termo técnico para definir o impacto do aumento das temperaturas no corpo humano. Os dados constam das análises sobre saúde contemplados na componente de Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação da Quarta Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês), cuja elaboração é coordenada pelo MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.

“Nós olhamos para o impacto da exposição acumulada a altos níveis de estresse térmico, que é considerado de extremo risco à saúde”, explica a doutora em saúde coletiva, Ludmila da Silva Viana Jacobson. “O que acontece se você fica exposto durante sete dias, por exemplo, ao estresse térmico de alto risco? Qual o impacto disso em óbitos por doenças respiratórias e cardiovasculares?”, complementa a pesquisadora sobre as perguntas que nortearam o estudo elaborado para todas as capitais do País.

A mudança do clima está entre os maiores problemas ambientais da atualidade e entre as dez principais ameaças para a saúde global listadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Com o aumento global da temperatura, as projeções indicam que haverá intensificação do estresse térmico nos humanos, especialmente nas regiões tropicais.

O estudo buscou projetar o número de dias por ano associado a condições de estresse térmico, ou seja, quando o indicador WBGT supera 28°C. A temperatura de bulbo úmido, WBGT – na sigla em inglês, é um indicador de estresse térmico composto pelas variáveis temperatura, umidade do ar, velocidade do vento e radiação solar, que representa a exposição a condições climáticas que influenciam a capacidade do corpo de manter a termorregulação. Esse índice que mensura a exposição ao calor que apresenta risco potencial à saúde humana é usado para avaliar o risco de sobrecarga térmica em atividades laborais em ambientes internos e externos.

Os pesquisadores estabeleceram o limiar do WBGT em 28°C, mas consideram que essa marca pode subestimar os impactos de eventos de estresse térmico devido às condições socioeconômicas e demográficas, ao acesso e à qualidade dos serviços de saúde e à capacidade de adaptação dos indivíduos.

Além do número de dias com o WBGT acima de 28°C, os pesquisadores avaliaram os impactos associados em desfechos de mortalidade por doenças cardiovasculares para pessoas com idade maior de 45 anos, e por doenças respiratórias para pessoas com idade superior a 60 anos.

“A tendência é que, com o aumento da temperatura, o organismo reaja de alguma forma ao estresse térmico. Para as pessoas que têm problemas cardiovasculares ou alguma comorbidade, podem levar a situações mais sérias”, explica a professora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz e coordenadora do estudo, Sandra Hacon, que também é coordenadora da Sub-Rede de Saúde, uma das 16 áreas temáticas que reúne pesquisadores da Rede CLIMA.

O estresse térmico no corpo humano ocorre quando há um aumento de temperatura durante um tempo determinado, como ondas de calor. Durante esse tempo de adaptação de um organismo humano saudável é comum haver dores de cabeça, mal-estar e perda da agilidade nas ações. No entanto, para alguns grupos considerados mais vulneráveis, como gestantes, idosos e pessoas com comorbidades, o estresse térmico pode ser mais danoso. “Nas gestantes, por exemplo, pode haver uma oscilação da pressão arterial”, exemplifica Hacon.

A avaliação ao risco de exposição ao estresse térmico foi elaborada a partir de dados do DATASUS e de modelos climáticos, considerando o aumento médio na temperatura global de 1,5 °C (2011-2040), 2 °C (2041-2070) e 4 °C (2071-2099), comparado aos níveis pré-industriais. As trajetórias globais de emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) é que devem definir o horizonte temporal sobre quando os níveis de aquecimento podem ser atingidos.

“Os modelos já mostraram que há associação entre o nível de aquecimento global e o risco de óbitos e internações”, explica a Jacobson.

s pesquisadores detectaram que, conforme aumenta o nível de aquecimento global, aumenta também o número de dias com o WBGT acima de 28 °C (conforme mostram as curvas em vermelho na figura). “O gráfico mostra que, conforme cenário de aquecimento global, as curvas se deslocam para a direita, aumentando o número de dias com WBGT acima de 28 °C”, detalha Jacobson em relação à figura. As capitais do Norte e Nordeste que, no cenário SWL4, terão mais de 90% dos dias acima desse limiar. As cidades de Cuiabá, Rio de Janeiro e Vitória também devem ter impactos significativos.

Os resultados apontam que o impacto das condições de estresse térmico foi mais acentuado para óbitos por doenças respiratórias, comparados à mortalidade geral e por doenças cardiovasculares, e variam de acordo com a localidade.

Entre as capitais, os óbitos por doenças cardiovasculares poderão impactar mais as cidades de Vitória, Rio de Janeiro, Palmas, Cuiabá e Porto Velho. Nas capitais do Mato Grosso e de Rondônia, estima-se que a fração de óbitos atribuída ao estresse térmico pode ficar acima de 30% no cenário SWL4.

Com relação aos potenciais óbitos por doenças respiratórias, destacam-se Rio Branco, Fortaleza, Vitória, Rio de Janeiro, Campo Grande, Goiânia, Boa Vista, Cuiabá e Palmas. Para as cidades de João Pessoa, Porto Velho e Belém, a fração atribuível é maior que 30% no cenário SWL4.

De acordo com a coordenadora da pesquisa, há desafios para os serviços e os profissionais de saúde para lidar com as altas temperaturas. As respostas às ondas de calor, por exemplo, que tem em geral duração de três a cinco dias, precisam ser rápidas no sentido de identificar os sinais e sintomas causados pelo estresse térmico. “É um alerta da ciência para que os serviços de saúde se preparem. Precisam capacitar os profissionais de saúde, levar a informação, discutir e ter na área de saúde especialização sobre mudança do clima”, conclui Hacon.