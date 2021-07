Médicos fazem treinamento no hospital de campanha para tratamento de covid-19 do Complexo Esportivo do Ibirapuera.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 55 casos de infecção por coronavírus nesta sexta-feira, 30, sendo 5 confirmados por exames RT-PCR e 50 resultados por testes rápidos, fazendo com que o número de infectados salte para 87.128 nas últimas 24 horas.

Até o momento, o Acre registra 238.802 notificações de contaminação pela doença, sendo que 151.647 casos foram descartados e 27 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 83.218 pessoas já receberam alta médica da doença, enquanto 36 seguiam internadas até o fechamento deste boletim.

Os dados da vacinação contra a Covid-19 no Acre podem ser acessados no Painel de Monitoramento da Vacinação, disponível no endereço eletrônico: http://covid19.ac.gov.br/vacina/inicio. As informações são atualizadas na plataforma do Ministério da Saúde (MS), ficando sujeitas a alterações constantes, em razão das informações inseridas a partir de cada município.

Nenhuma notificação de óbito foi registrada nesta sexta-feira, 30 de julho, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 permaneça em 1.798 em todo o estado.