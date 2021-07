Por Agência de Notícias do Acre

Moradores de três bairros de Cruzeiro do Sul serão os primeiros a receber, em breve, os títulos de regularização de imóveis emitidos pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre). Esta semana, o presidente do Instituto, Alirio Wanderley Neto, iniciou mais uma etapa do Plano Estadual de Regularização, que contemplará, na primeira fase, os bairros Miritizal, São Salvador e Vila Assis Brasil.

Nessas três localidades, o Iteracre deve emitir cerca de mil títulos definitivos de imóveis. Para acelerar o processo, o Instituto assinou um termo de cooperação com a prefeitura da cidade, que vai auxiliar no levantamento imobiliário municipal, para identificar, com ajuda do cartório de imóveis, quais os bairros que possuem matrícula no Município e no Estado. Nesta quinta-feira, 29, Alirio esteve no Miritizal para conhecer uma das áreas onde a comunidade será beneficiada com a regularização.

“A partir deste levantamento, vamos saber como está a situação geral da cidade e começar o processo de emissão dos títulos por aqueles bairros que já tiverem a matrícula junto ao Estado. Paralelamente, vamos avançando com a documentação dos outros e emitindo por etapas. Só nesses três bairros, onde o processo já começou, vamos emitir quase mil títulos, mas a meta é alcançar também as demais cidades do Juruá”, disse o presidente.

Segundo o gestor, para regularizar um imóvel que não possua qualquer documentação legal, o proprietário iria gastar em torno de R$ 50 mil com pagamento de taxas, mas receberá gratuitamente o benefício, graças ao serviço ofertado pelo governo por meio do Iteracre. No primeiro semestre de 2021, o Instituto emitiu e entregou três mil títulos em nove cidades do Acre.