A DEPUTADA FEDERAL Perpétua Almeida (PCdoB), sobre ironias petistas de que, o seu partido não formará chapa competitiva para eleger parlamentar para a Câmara Federal, em nota enviado ontem ao BLOG, ela lembrou que, quem não consegue montar chapa, ainda tem uma saída, e deixou no ar a possibilidade de disputar o Senado.

Isso ocorrendo, poderia ser um golpe mortal na candidatura única até aqui no bloco da esquerda para senador, na figura do ex-senador Jorge Viana. Mas, a Perpétua diz preferir no momento esperar o desenrolar dos fatos, pois acredita que, alguma coisa vai mudar na legislação eleitoral, porque se trata da sobrevivência política da grande maioria na Câmara Federal, e que cobranças são feitas neste sentido ao presidente Lira por mudanças.

A se manter a proibição de coligações proporcionais, cada partido terá que ter chapa própria. A salvação para a maioria da bancada federal do Acre seria a adoção do sistema Distritão, pelo qual se elegem os mais votados. A mudança teria que ocorrer até outubro, para valer na eleição de 2022.

NÃO AO FISIOLOGISMO

O GOVERNADOR Gladson foi lúcido ontem ao se posicionar contra o fisiologismo do “voto impresso”, defendido pelo presidente Bolsonaro, ao dizer que, não pode ser contra o atual sistema da urna eletrônica, que confirmou a sua eleição ao governo em 2018. Correto!

ARGUMENTO TOSCO

O Bolsonaro usa de fato argumentos toscos para defender o “voto impresso”, já que a mesma urna eletrônica que contesta, lhe deu a vitória para presidente.

NADA ATÉ AGORA

O PRESIDENTE Bolsonaro ficou de apresentar ontem provas de fraudes nas urnas eletrônicas, e não apresentou, simplesmente, porque elas não existem.

PULO NO PRECIPÍCIO

TER de escolher em 2022 entre o aloprado Lula e o desatinado Bolsonaro, é escolher para que lado do precipício se vai pular. É optar entre o cão e o capiroto.

CAMPANHAS ACONTECERAM

EM nota ontem ao BLOG, a direção do RBTrans afirmou que, o órgão não só multa, mas que investe também em campanhas de prevenção no trânsito. Feito o registro.

ALGUÉM SERÁ RIFADO

SOBRE a escolha do candidato para a vaga ao Senado na chapa do governador Gladson, a única certeza que se tem hoje, é que, três serão rifados. São quatro candidatos e uma só vaga. De cara se sabe que, a conta não fecha.

BARRA PESADA

QUEM for para a chapa do MDB a deputado estadual em 2022, já vai sabendo que, seguramente, só chega na ALEAC, se a sigla fizer três deputados. Será difícil bater as deputadas Meire Serafim (MDB) e Antonia Sales (MDB).

DECISÃO ESTRATÉGICA

O PREFEITO Mazinho Serafim vai disputar uma vaga de deputado federal pelo PSD do senador Sérgio Petecão. A mulher e deputada Meire Serafim vai continuar no MDB, mas não apoiará a candidatura à reeleição do Gladson.

GATO ESCALDADO…

O GOVERNADOR Gladson tem dito que não abre mão do nome da vaga de vice na sua chapa, sendo da sua escolha exclusiva. Gato escaldado, tem medo de água fria.

DOMÍNIO DO PARTIDO

CONVERSANDO ontem com uma figura expressiva do PP, este comentou só haver uma hipótese da senadora Mailza Gomes (PP), não disputar um novo mandato: “se não quiser”. Disse que a Mailza tem o comando do PP.

RESPIRANDO OTIMISMO

O SENADOR Petecão (PSD) tem revelado que, em nenhuma de suas campanhas teve tantas manifestações populares de apoio, como está tendo para o governo.

CARREIRA SOLO

O BLOG tem informação segura de que o advogado Sanderson Moura (PSOL), se não conseguir ser candidato único a senador no bloco da esquerda, ainda assim, ele vai para a disputa do Senado em carreira solo.

BRIGA PELA PONTA

A BRIGA pela ponta dos votos de deputado estadual na eleição do próximo ano, em Brasiléia, se dará entre a ex-deputada Leila Galvão, deputada Maria Antonia e Tadeu Hassem (irmão da prefeita Fernanda Hassem ).

REDUTO DECISIVO

SEJA para governador ou para senador, a eleição para estes postos será decidida em Rio Branco, quem não for bem na capital, poderá dar adeus às ilusões em 2022.

FATO SACRAMENTADO

O senador Márcio Bittar (MDB) será o coordenador regional da candidatura à reeleição do Bolsonaro, não importa em que partido o presidente estiver, isso é fato sacramentado. Bittar é o político do estado mais próximo do Planalto.

FRASE MARCANTE

“A passagem do tempo deve ser uma conquista, não uma perda”. (Lya Luft).