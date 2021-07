Aleac rejeita retorno presencial e mantém sessões virtuais  

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), baixou uma Resolução 224/2021, informando que apesar da mudança para a faixa amarela em relação ao nível de atenção na transmissão da Covid-19 no Estado, não significa que houve o rompimento da cadeia de transmissão do vírus.

Portanto, o retorno das sessões no próximo dia 3 de agosto continuará sendo realizado através da plataforma virtual YouTube.

A Mesa Diretora reitera que é dever da Aleac priorizar o direito à vida, com a consequente retomada gradual e responsável das atividades presenciais. Também que muitos servidores foram acometidos pela Covid-19 e, infelizmente, alguns faleceram, o que fortalece a decisão de manter as sessões remotas até que haja mais segurança para os trabalhadores.

As sessões seguirão sendo realizadas de forma virtual e transmitidas através do endereço eletrônico: https://m.youtube.com/aleactv. Também está mantida a suspensão do acesso de usuários e visitantes nas dependências da sede da Aleac, salvo em situações excepcionais, mediante prévia autorização da Mesa Diretora ou da Secretaria Executiva.

Durante a vigência da Resolução, será permitido o ingresso de apenas um servidor por estrutura de gabinete nas dependências do prédio, devendo o titular do gabinete informar o nome do servidor à Secretaria Executiva. (Com Aleac)