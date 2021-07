“Graças a Deus hoje temos água na torneira, de qualidade e em quantidade suficiente para todos os moradores.” Essas foram as palavras de Edson Ferreira, em agradecimento à realização da obra de ampliação da rede de distribuição de água da Vila São Vicente, na área rural de Tarauacá, cerca de 450 km distante da capital do Acre, Rio Branco.

A intervenção, realizada pelo governo do Estado, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) e em parceria com a Prefeitura de Tarauacá, transformou a realidade dos moradores do local. “Antes era um grande sacrifício, a gente tinha que puxar água do rio, do igarapé, comprar mangueira pra coletar água dos vizinhos. Agora a gente tem a água necessária, na hora que quiser, até o fim da rua”, relata seu Edson.

Segundo o presidente da Associação de Moradores da Vila São Vicente, Manoel Francisco de Assis, a ampliação da rede de água atende uma antiga reivindicação da comunidade. “Com o sistema de abastecimento por poço, já tínhamos uma rede que abastecia parte das residências. Com o passar do tempo, a população foi crescendo, e surgiu a necessidade de ampliar o serviço para atender também as novas famílias que foram chegando. Então, para nós foi uma realização muito bacana, só temos que agradecer muito ao governo do Estado. Estamos muito satisfeitos.”

A realização da obra é resultado de um esforço conjunto para levar o serviço essencial à população. ” O Depasa trabalhou na elaboração do projeto e garantiu a mão de obra. A Prefeitura entrou com os insumos necessários”, informou o secretário de Obras do Município de Tarauacá, Antonio Rosenir Arcenio.

A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, ressaltou a importância da parceria: “Água é vida. Um bem essencial. Atendendo determinação do governador Gladson Cameli, seguimos com as ações para ampliar e melhorar os serviços de saneamento no estado. E nesse sentido buscamos estar afinados e trabalhar junto com todas os prefeitos dos municípios. Os desafios são muitos, mas com compromisso, determinação e união, vamos vencendo as dificuldades e concretizando os projetos para levar serviços de melhor qualidade à população”.