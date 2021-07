Projeto de extensão distribui cartilhas sobre amamentação

O projeto de extensão “Promoção e apoio às ações em prol do aleitamento materno no município de Cruzeiro do Sul no período da Pandemia de Covid-19” entregou em 16 de julho, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ), três modelos de cartilhas impressas, que também estão disponíveis por meio digital, para profissionais da área da saúde.

As cartilhas se constituem em manuais didáticos para fixar as diretrizes atuais sobre o aleitamento materno e Covid-19. Os títulos são: Aleitamento materno em tempos de pandemia por Covid-19; Aleitamento Materno em tempos de Covid-19: recomendações no alojamento conjunto e após a alta; Amamentação em tempos de Covid-19: orientações para sala de parto (parto e nascimento).

O projeto é coordenado pela professora do curso de Enfermagem do campus Floresta, Vanizia Barbosa da Silva Maciel. “Os índices de Aleitamento Materno Exclusivo (AME) no município de Cruzeiro do Sul estão muito aquém do recomendado pela OMS.”, disse Vanizia. “Por isso pensamos na elaboração dessas cartilhas para traduzir de forma mais didática as principais notas técnicas e diretrizes nacionais e internacionais sobre o assunto para os profissionais e estudantes da área de Saúde”.

As cartilhas entregues vieram por meio do apoio da Secretaria Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, que também firmou parceria para a impressão de cartilhas para cada Unidade Básica de Saúde de Cruzeiro do Sul. “Destacamos que ambos os gestores, o gerente de Assistência a Saúde do HMCJ, Fernando Rossi e o secretário de Saúde do município de Cruzeiro do Sul, Agnaldo de Souza Lima gostaram muitos das cartilhas, pois segundo eles, elas trazem informações essenciais, de forma objetiva e de fácil compreensão.”, afirmou Vanizia.

O projeto de extensão e a organização das cartilhas também contaram com as colaborações da Maria José Francalino da Rocha e da Kleynianne Medeiros de Mendonça Costa, ambas professoras do Campus Floresta – Cruzeiro do Sul.