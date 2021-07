Os gestores maiores do município de Marechal Thaumaturgo realizaram na segunda quinzena de julho vistoria do aeródromo do município (pista de pouso e decolagem) que está interditada há 10 meses.

Na época, os gestores ouviram do engenheiro responsável pelos trabalhos que a obra estará concluída até no máximo o dia 15 de agosto. A empresa que está à frente das ações estar trabalhando com asfalto frio de 3,5 cm, serviço de terraplanagem, construção de cerca, limpeza e sinalização.

Os trabalhos da referida obra que estão orçados em mais de R$ 1 milhão, se estende por longos meses, algo criticado por deputados estaduais na Assembleia Legislativa.

O fechamento do aeródromo tem causado grandes transtornos ao município de Marechal Thaumaturgo e aos seus munícipes, especialmente nessa época do ano – de verão amazônico, em que o baixo nível das águas – única via de acesso hoje ao município, é muito longo, dificultoso e de muitos sacrifícios.