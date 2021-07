No Acre, ministro do STF confronta intolerância: “sem recuar, sem cair, sem temer”

A Corte da Justiça acreana recebeu, nesta quarta-feira, 28, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O ministro, que está no Acre em agenda institucional para a entrega das novas instalações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), fez visita de cortesia ao Palácio da Justiça, primeira sede do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Acompanhado da presidente do TRE-AC, desembargadora Denise Bonfim e pelo corregedor eleitoral, desembargador Luís Camolez, no local, ele recebeu as boas-vindas da presidente do TJAC, desembargadora Waldirene Cordeiro, que o apresentou aos demais membros da Corte e juízes presentes.

O ministro fez um tour no Centro de Memória do Poder Judiciário Acreano conhecendo um pouco sobre a instalação física da justiça estadual, objetos utilizados pelos membros na década de 60, além de conhecimento da história do Acre.