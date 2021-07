É UM EQUÍVOCO grande se imaginar de que uma candidatura majoritária como a de governador, será decidida pelo maior ou menor número de prefeitos que tiver no seu palanque. Os prefeitos terão em 2022, um papel de coadjuvantes, e não de protagonistas, pelo fato de que, ninguém é dono dos votos, e a transferência desses votos é a ciência mais complexa da política.

O eleitor que votou num prefeito, não necessariamente vai votar em quem ele indicar. O que vai ser fundamental para chegar ao Palácio Rio Branco será a empatia que o candidato a governador conseguirá com o eleitor no decorrer da campanha, que no popular é chamado de “cair na graça.” Isso pesa bem mais que a máquina pública a favor.

O mesmo vale no tocante ao total de partidos que estarão no arco de apoio. O resto é periférico.

Coloquem ainda neste cadinho um componente que pode acabar mudando a guinada do eleitor, que é o surgimento de um fato negativo contra um dos candidatos. Se tem um protagonista numa eleição majoritária, é o eleitorado. É assim que o boi dança.

FAKE NEWS FAJUTA

A PRONTO CLÍNICA nunca teve nenhum equipamento de respirador artificial cedido pela SESACRE, Fake News fajuta, pois, a acusação de que a referida unidade estava cobrando por uso de respirador de propriedade do SUS.

VALIDADE VENCIDA

ALIÁS, a acusação é de validade vencida, ocorreu há 1 ano, e ficou apurado na ocasião que, não era verdade, estão requentando um fato inverídico no MP. Se um particular levou algum equipamento do SUS para atendimento pessoal na Pronto Clínica (não sei se houve), se configuraria em privilégio punível só a pessoa, é o que deve ser apurado pelo MP. A PRONTO CLÍNICA está limpa.

ASSIM É A POLÍTICA

NÃO FAZ muito tempo que o senador Ciro Nogueira (PP) chamou o presidente Bolsonaro de “fascista”, e o mesmo personagem virou hoje o Chefe da Casa Civil. Assim é a política e os políticos. Nunca briguem por políticos.

ESQUEÇAM A POSSIBILIDADE

NÃO JOGUEM COM A HIPÓTESE da deputada federal Vanda Milani (PROS) ser chamada para uma “conversa” – como andam falando – deixar de disputar o Senado e partir para a reeleição. É uma hipótese inexistente.

MESMO DIAPASÃO

A CANDIDATURA da professora Márcia Bittar (sem partido) também não está no cesto dos negociáveis, é a informação que tenho do senador Márcio Bittar (MDB). É uma candidatura pensada e que acontecerá em qualquer cenário político.

DELÍRIO DE MALÁRIA

IMAGINAR que o grupo político do governador Gladson Cameli pode através de conversas vir a fechar numa candidatura única ao Senado, isso é um delírio de malária. Teremos no mínimo quatro candidatos na lida.

FECHADO EM COPAS

EXATAMENTE por isso é que, o governador Gladson está fechado em copas, quando se trata de falar sobre quem será o candidato ao Senado na sua chapa; inteligente, ele sabe que a candidatura única é conta que não fecha.

EMPURRANDO PARA 2022

POR ESSA DIFICULDADE é que o Gladson empurrou o anúncio da ocupação da vaga de senador na sua chapa, para o meados de 2022, para ter uma melhor avaliação.

LER AS ESPUMAS

O PROFESSOR Minoru Kinpara, bem votado para senador e para prefeito da capital, exerce a paciência oriental, e espera para ler nas espumas sobre que rumo tomar em 2022; mas está entre os seus sonhos, a candidatura ao Senado na chapa ao governo do senador Petecão (PSD).

CURIÓ EM MUDA

QUEM TAMBÉM está igual curió em muda – não dá um pio – sobre quem pensa para ser o vice da sua chapa, e o nome do seu candidato ao Senado, é o senador Sérgio Petecão (PSD). Diz que só fala sobre o cenário em 2022.

SURPRESA POSITIVA

COM o seu jeito conciliador, o líder do governo na ALEAC, deputado Pedro Longo (PV), conseguiu em pouco tempo se moldar à difícil missão. Escolha certa a do Gladson.

“NEM COMENTA”

PERGUNTEI ontem a um dos assessores mais próximos do prefeito Bocalom, se este pensa em distensionar a relação com os vereadores, e ele foi pragmático: “nem comenta”.

NÃO VAI ABRIR

CONHEÇO um pouco da personalidade do prefeito Tião Bocalom; é um turrão nos seus posicionamentos, por isso não creio que venha voltar atrás em não manter relações políticas com os vereadores de Rio Branco. Não recua.

PARA SER MAIS REAL

PARA SER REAL, o único com o qual o Bocalom mantém relações políticas é o vereador Samir Bestene (PP); a quem atende em tudo, e tem a tia Nabiha Bestene, como secretária de Educação. Samir é o único privilegiado.

NÃO FOI NO MÉRITO

A DECISÃO do MP de que o CRM não tem legitimidade para apresentar Ação Direta de Inconstitucionalidade, no caso dos médicos formados no exterior sem registro, não entrou no mérito. Discutiu só a legitimidade da parte.

INDÚSTRIA DAS MULTAS

NÃO SE VÊ por parte do RBTrans e nem pelo DETRAN, campanhas educativas sobre o trânsito, são ávidos apenas em multar de forma desvairada os motoristas.

ERRO DE AVALIAÇÃO

É UM ERRO de avaliação de adversários de que o Gladson é boi indo para o matadouro, na disputa do governo em 2022; toda eleição tem como ponto forte a simpatia do candidato, e ele navega muito bem no andar de baixo.

FOCO PRINCIPAL

O MDB tem como o seu foco principal em 2022, ter participação na chapa majoritária do governador Gladson, ocupando o espaço do Senado com a Jéssica Sales (MDB).

FRASE MARCANTE

“Não é necessário ser herói, mas apenas lutador”. (Márcio Aurélio Costa)