O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou no Diário Oficial desta quinta-feira, 29, mais um edital de leilão público. Desta vez serão 358 lotes disponíveis para arremate no maior leilão online já realizado pela autarquia de trânsito do Acre.

Os cadastros de participantes e pré-lances devem ser realizados pelos interessados diretamente no site da leiloeira (www.saleiloes.com.br) até o próximo dia 9 de agosto, data do certame.

A visitação dos lotes será realizada de 2 a 6 de agosto de 2021, no depósito de veículos apreendidos do Detran, localizado na Avenida Antonio da Rocha Viana, nº 2005, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco, das 8 às 15 horas, apenas pelas cidadãos que efetuarem cadastro na plataforma.

Os bens serão leiloados à vista, no estado de conservação em que se encontram e sem débitos das esferas municipal e estadual. Sobre o valor de arremate incidirá a cobrança de 17% referente ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), recolhido pela Secretaria de Fazenda (Sefaz), e ainda 5% de comissão à empresa leiloeira. Os valores poderão sem pagos por meio de transferência bancária ou Pix.

Clique aqui para acessar o edital.