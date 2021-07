Barroso recebe Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral do Acre

A população acreana passa a contar, a partir de agora, com uma Corte Eleitoral mais moderna, confortável e segura. Foi inaugurada, nesta quinta-feira (29), a nova sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), com a presença do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso.

Veja como foi a solenidade.

Após a declaração do começo dos trabalhos nas novas instalações pela presidente do TRE, desembargadora Denise Bonfim, foi iniciada a cerimônia de outorga da Medalha do Mérito da Justiça Eleitoral do Estado do Acre ao ministro Barroso e outras autoridades. De acordo com ela, a condecoração foi entregue ao presidente do TSE “em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, que muito contribuíram para o engrandecimento, o fortalecimento e a respeitabilidade da Justiça Eleitoral do estado do Acre”.

Em seu discurso, o ministro agradeceu o reconhecimento e falou sobre a inauguração do novo edifício. “Cumprimento a presidente e todos os ex-presidentes do Tribunal Regional Eleitoral que participaram da construção deste belíssimo prédio. Estão todos de parabéns, desde o arquiteto, passando pelos pedreiros, até quem efetivamente coordenou cada um desses passos. O prédio é muito bonito e a alma que vão colocar aqui dentro dele também estou certo de que será”, disse.

Ao prosseguir, Barroso destacou a importância da democracia para a sociedade e falou da época em que os processos eleitorais eram caracterizados por fraudes. “Mas, desde 1996, jamais se documentou, na vida brasileira, um episódio de fraude. E se houver, vamos apurar, porque ninguém tem paixão por urnas eletrônicas; nós temos paixão por eleições livres e limpas, e esse é o nosso compromisso”, frisou.

Ao finalizar o evento, a desembargadora Denise Bonfim reafirmou o compromisso da Corte com a sociedade e o bom desenvolvimento das atividades judicantes. Ela ainda registrou o intenso trabalho dos membros da Corte para a concretização de um sonho, que é a nova sede do Tribunal. Também participaram da solenidade o vice-presidente do TRE-AC e corregedor regional eleitoral, Luís Camolez, e o governador do estado, Gladson Cameli, entre outras autoridades locais.

Segurança e estrutura

A nova edificação possui dois blocos principais: uma ala térrea, que abrigará as atividades do Pleno; e uma torre, para as atividades administrativas e jurisdicionais, composta de quatro pavimentos, térreo, subsolo e estacionamento. Em maio, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC) garantiu que todos os sistemas e medidas de segurança contra incêndio e pânico do prédio atendem à legislação brasileira.