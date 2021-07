Dia do Motociclista: PRF realiza ação de conscientização no Acre

Em alusão ao Dia do Motociclista, a Polícia Rodoviária Federal participou, na manhã desta terça-feira (27), de uma ação educativa para condutores de veículos de duas rodas, na sede do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPtran), no 2º Distrito de Rio Branco.

A ação foi realizada junto com a Polícia Militar (PMAC), o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) e representantes do Programa Vida no Trânsito.

Na ocasião, motociclistas que passavam pelo local foram abordados e convidados a participar de um curta palestra de conscientização no auditório do BPTran.

O objetivo da ação unificada foi chamar a atenção dos motociclistas para a prevenção de acidentes e para a importância dos cuidados no trânsito.