Os moradores do Vale do Juruá têm um evento para agendar no calendário. É o Abraço Cultural, ação do governo do Acre, por meio da Divisão de Apoio às Artes (Dartes) da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM). O evento será realizado a partir do dia 18 de agosto e visa promover a arte e os artistas locais.

Entre as atividades do Abraço Cultural, estão shows musicais, contação de histórias, cinema, dança, teatro e rodas de conversa. As ações serão desenvolvidas por artistas locais, a fim de impulsionar a cultura artística local. A programação de cada cidade da região poderá ser consultada nas redes sociais e no portal de cultura da FEM a partir do dia 16.

Segundo o chefe do Dartes, Matheus Gomes, a primeira edição do evento, produzida no ano passado de modo experimental, foi realizada em Rodrigues Alves. “Deu certo e agora se expandiu. Mas a nossa ideia é fazer em todas as regionais de forma mais ampla, atingindo todo o estado”, conta.

O evento foi um grande sucesso e serviu para solidificar o projeto. Este ano, os municípios contemplados serão, além de Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó.

Segundo Matheus, o Abraço Cultural vai ajudar a divulgar os artistas dos municípios em nível estadual. “Após retornar dessa edição, a gente vai reunir para planejar quais serão as próximas cidades contempladas no estado”, relata.

O Abraço também vai contar com uma equipe para vistoriar as atividades realizadas em espaços fechados. O uso de máscaras faciais e o distanciamento social são obrigatórios.