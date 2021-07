A equipe de implantação da Política de Atendimento ao Cidadão da OCA esteve reunida na manhã desta terça-feira, 27, com o presidente da Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva. O encontro, realizado na OCA Rio Branco, foi solicitado por Silva e teve como objetivo discutir a implementação da Política de Excelência de Atendimento ao Cidadão e o melhoramento dos processos e fluxos em setores da Fundação.

A Política de Atendimento ao Cidadão, elaborada de acordo com as diretrizes do decreto estadual 3.357 de 20 de agosto de 2008, estabelece parâmetros para que todos os órgãos públicos possam se pautar no bom relacionamento com os cidadãos, incentivando o uso de novas soluções no atendimento.

Para realizar as melhorias, será produzido um diagnóstico pela equipe da OCA, apresentando as propostas de melhoria de fluxos e procedimentos, com base na especificidade de atendimentos em saúde, tendo em vista as necessidades apresentadas pelos gestores da instituição.

“Dada a emergencialidade colocada pelo gestor, já iniciamos o planejamento para a equipe fazer o primeiro diagnóstico nas próximas semanas”, explica Anderson Cogo, chefe do Departamento de Política de Atendimento da OCA.