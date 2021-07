O informativo da Sala de Situação do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) desta terca-feira, 27, destaca a previsão da Divisão de Meteorologia do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam) de mais uma frente fria que chega ao Acre no decorrer desta quarta-feira, 28.

“A chegada deste sistema modifica um pouco o tempo no Acre. Em todo o estado, o tempo varia de parcialmente nublado a nublado. Na região do Vale do Juruá, entre a tarde e à noite ocorrem pancadas isoladas de chuva com trovoadas, já na capital Rio Branco e nas demais regiões acreanas não há previsão de chuva. Nesta quarta-feira a friagem só será observada nas cidades do Leste e do Sul do estado, e somente a partir de quinta-feira é que o sistema atuará em todo o Acre”, informa o boletim.

O documento indica que a friagem chegou no começo desta semana e provocará queda abrupta de temperatura em todo o estado, chegando à mínima de 12 graus na região do Baixo Acre.

A Sala de Situação do Cigma é coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (Semapi) e prepara informativos hidrometeorológicos.