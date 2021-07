A grande cartada do PT: ano que vem partido saberá se fica ou não

2022 será a grande cartada do PT no estado, onde na última eleição para o Governo, Câmara, Assembleia Legislativa e Senado, foi massacrado nas urnas, perdendo o poder após 20 anos de reinado político. Perdeu além do governo, a vaga que tinha no Senado, e todas as vagas de deputado federal.

Na eleição municipal, não conseguiu eleger um vereador na capital. A eleição do próximo ano será o grande divisor petista para saber se este vendaval negativo passou e o partido passará a ter novamente um papel de protagonista na política estadual, ou se, a sigla se manterá alijada.

Não se vê um nome de potencial para disputar o governo dentro do partido, ao não ser o do ex-senador Jorge Viana, mas este está mirando a disputa do Senado. O PT vem só reforçar a velha máxima, que na política, se dorme no poder e se acorda fora dele. E, é deste pesadelo que o PT vai tentar sair em 2022. Só que, precisa combinar antes com o senhor eleitor.

FUGINDO DO FISIOLOGISMO

AO AFIRMAR que vai respeitar as posições políticas do seu secretariado, quanto a escolha do candidato ao governo, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha, quebra um paradigma: toma uma decisão que foge ao fisiologismo natural da política, de que um secretário tem que rezar politicamente pela cartilha de quem governa.

CASO POLICIAL

COMENTAR os episódios sexuais nebulosos, supostamente atribuídos ao secretário municipal de Saúde, Franck Lima, é prematuro, para não se fazer julgamento antecipado. O caso é estritamente policial.

CISCANDO NO MESMO TERREIRO

O GOVERNADOR Gladson Cameli e o senador Sérgio Petecão (PSD) foram no mesmo voo para Cruzeiro do Sul, onde foram ciscar votos no mesmo terreiro. Até aqui, ambos vêm mantendo uma relação de respeito mútuo.

EM CONSOLIDAÇÃO

A CANDIDATURA do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo, está se consolidando nas visitas periódicas aos municípios. Será o candidato dos partidos de esquerda.

QUESTÃO DE TEMPO

PARA O SENADOR JORGE VIANA (PT) anunciar que será candidato ao Senado, é uma questão de tempo, é só raiar 2022, para que, ele confirme o que já é previsto.

DISPUTA DE GENTE GRANDE

ALÉM das candidaturas bem posicionadas no Alto Acre para a ALEAC, da deputada Maria Antonia, da ex-prefeita Leila Galvão, e do gestor municipal Tadeu Hassem, quem tem se articulado e amarrado bons apoios em Brasiléia, é o candidato a deputado Eduardo Ribeiro (PSD).

VAI FICAR NO TRIVIAL

O RESTANTE DO ANO ficará nas conversas dos candidatos ao governo; não esperem um fato mais relevante, como sobre como ficarão suas chapas para Governo e Senado.

COBRAR SOLUÇÃO

O QUE SE nota nestas confusões sobre o atraso no pagamento dos terceirizados, é que o governador Gladson Cameli anuncia a quitação; e os seus secretários não dão andamento, e acaba respingando negativamente na sua imagem. É o caso da empresa PROTEGE.

APOSTA ABERTA

FONTE não se revela, mas posso adiantar que há uma movimentação de setores palacianos, no sentido de convencer a senadora Mailza Gomes (PP) a ir para deputada federal. Uma aposta aberta: ela vai recusar.

GRANDE MARMELADA

VAI TERMINAR numa grande marmelada combinada com o Centrão, a promessa do presidente Bolsonaro de que vetaria os quase 6 bi do Fundo Eleitoral. Já fala em deixar em 4 bi. Não se promete o que não se pode cumprir.

ESPADA SOB A CABEÇA

“QUERO ver como o PCdoB vai reeleger a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) sem coligação proporcional, sempre se elegeu na soma da nossa legenda”. Comentário ontem ao BLOG, de um cardeal petista. Mas, a dificuldade não é exclusiva ao PCdoB, boa parte dos partidos no estado, enfrentarão o problema.

PACOTE FECHADO

O PACOTE DA CANDIDATURA da deputada federal Jéssica Sales (MDB) ao Senado, está fechado no seu partido. Mas a meta principal está em aberto: saber se o Gladson a colocará como a candidata ao Senado da sua chapa.

FOGO DE MONTURO

OBSERVADOR da política regional comentou ontem ao BLOG que, o inferno astral do prefeito Tião Bocalom ainda está por vir, já que, a reação negativa entre os vereadores à sua administração, cresce como “fogo de monturo”.

NÃO IA DAR CERTO

MANTER com a classe política uma relação de distanciamento, como inovou o prefeito Tião Bocalom; com o atual modelo eleitoral, funciona apenas no mundo da fantasia. Neste modelo, ninguém governa solitário.

FRASE MARCANTE

“Quando mil pessoas afirmam uma coisa, ou é a voz de Deus ou uma grande besteira.” (Ditado italiano”.