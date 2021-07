Governo antecipa pagamento de aposentados e pensionistas: mais R$82 milhões na economia

O Governo do Acre diz que está antecipando o pagamento de mais de 16.700 servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Previdência do Estado do Acre (Acreprevidência) para o dia 28 de julho. O recurso só cairia na conta no último dia útil do mês.

Para os servidores da ativa, permanece o pagamento até o último dia do mês, conforme calendário oficial. A administração pública estadual é composta por 32.269 servidores ativos, 13.622 inativos e 3.980 pensionistas, em um total de 49.871 pessoas.

Segundo o secretário de Fazenda, Rômulo Grandidier, serão injetados R$ 83.221.012,42 na economia. “O que favorecendo o processo de recuperação econômica neste momento de enfrentamento da pandemia, e, ao mesmo tempo, antecipar a renda aos beneficiários do Instituto de Previdência do Estado do Acre”, disse Grandidier.