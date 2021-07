O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 26, um edital notificando 88 proprietários de veículos recolhidos no depósito da Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran) de Sena Madureira. São motocicletas e automóveis apreendidos durante fiscalização de trânsito que, caso não tenham suas pendências sanadas, serão encaminhados a leilão público.

Os proprietários, agentes financeiros ou pessoas detentoras de reserva de domínio têm, a partir da data de publicação do edital, prazo de 20 dias para providenciar a quitação de débitos em atraso e a liberação dos veículos. Os débitos referentes a IPVA, Licenciamento, Seguro DPVAT de anos anteriores, multas e estadia podem ser emitidos na plataforma de autoatendimento online do Detran.



As pessoas interessadas em reaver seus bens devem procurar a sede da 4ª Ciretran, localizada na Rua Augusto Vasconcelos, nº 610, bairro Cidade Nova, munidas de documentação comprobatória relativa à propriedade. Outras informações podem ser verificadas pelo telefone (68) 3612-3300.