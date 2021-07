O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), realizou, juntamente com a prefeitura de Tarauacá, Feijó e Manoel Urbano, a assinatura do termo de convênio de administração compartilhada, referente às novas máquinas adquiridas pela gestão do governador Gladson Cameli.

No total, serão entregues para o município quatro máquinas, sendo elas: um caminhão basculante, Uma motoniveladora, uma retroescavadeira e uma pá carregadeira, que vão auxiliar nos serviços de limpeza e melhoramento de ramais de Tarauacá e dos municípios de Feijó e Manoel Urbano.

O presidente do Deracre também aproveitou a visita para ver o andamento das obras no Aeródromo de Tarauacá, entre elas a instalação de cerca no seu entorno, já concluída pelo Governo do Estado, com uma ampla reforma. A Obra encontra-se em fase final de entrega, prevista para os próximos meses. Duas instalações da Infraero, situadas no terreno do aeródromo e que estavam desativadas, serão repassada para o Deracre através de concessão, para depois ser feito o repasse definitivo para o órgão, que estabelecerá sua sede regional no local.