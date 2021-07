Na busca por metodologias que incentivem o ensino e aprendizagem de diversas ciências, além de engajar os alunos em atividades cada vez práticas e criativas, o Senac Acre iniciou, nesta semana, formação em STEM para seus colaboradores.

Em sua essência, STEM, sigla em inglês para Science, Technology, Engineering e Mathematics (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, em português) é uma filosofia de ensino que integra essas quatro disciplinas em um único programa interdisciplinar, proporcionando uma aprendizagem coesa e prática dessas disciplinas aos alunos, possibilitando resolução prática de desafios reais.

O coordenador de Programas Sociais e Projetos Estratégicos do Senac Acre, Evandro Araújo, um dos participantes da formação, acredita que o público jovem será o que mais se impactará com esta experiência, mas o público adulto pode criar um pensamento empreendo diante da tecnologia.

“A ideia, inicialmente, é despertar para a utilização didático-pedagógica no eixo da transversalidade em todos os cursos do Senac, indiferente do seu segmento e cabe a supervisão pedagógica e orientador saber onde isso terá mais impacto para o aluno”, explicou o coordenador.

O gerente de Desenvolvimento e Tecnologia Educacional do Senac Acre, Hildo Almeida, explicou que o STEM não pode ser uma atividade isolada, e se organizada e planejada dentro do aprendizado podem trazer resultados relevantes. “Uma experiência como essa marca a vida do aluno, as experiências práticas escolares ficam na memória, e o STEM vem despertar a curiosidade”.

“O curso realmente integra as ciências e assim podemos ter resultados práticos, não apenas na questão do despertar, mas uma visão e atitude empreendedora no aluno. E essa formação generalista das ciências está em voga no mundo”, avaliou Lucas Andrade, supervisor educacional do Senac Acre.