Pesquisa da Ufac avalia o desempenho de variedades de cana-de-açúcar

A Ufac realiza, desde o ano de 2017, no vale do Juruá, uma pesquisa que avalia o comportamento e o desempenho de variedades de cana-de-açúcar fornecidas pela Rede Interuniversitária para o Desenvolvimento do Setor Sucroenergético (Ridesa-UFV). A espécie da planta é utilizada na alimentação animal, na produção de açúcar e de álcool, atendendo os pequenos e grandes produtores rurais.

O ensaio em campo com cinco variedades comerciais de cana-de-açúcar está localizado no Sítio “Dois Irmão” do município acreano Mâncio Lima e é conduzido pelo Grupo de pesquisa e extensão em sistemas de produção agrícola no trópico úmido e laboratório solo-planta-atmosfera, constituído de discentes do Centro de Ciências Biológicas e da Natureza (CCBN), do Centro Multidisciplinar do Campus Floresta (CMULTI) da Ufac, e do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC).

Membro do grupo e coordenador de projetos de pesquisa, Eduardo Mattar explicou a relevância do estudo científico para os produtores rurais. “O experimento vem gerando informações relevantes, que vão servir para aprimorar os sistemas de produção da espécie na Amazônia Sul Ocidental.”

Os projetos de pesquisa coordenados por Mattar são “Avaliação de variedades RB de Cana de açúcar no Vale do Juruá, Amazônia Ocidental” e o “Segundo ano de avaliação de variedades RB de cana de açúcar no Vale do Juruá, Amazônia ocidental”, vinculado ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC), que conta com o bolsista Vagner Oliveira Dias e a participação de outros estudantes do grupo como voluntários.

Ufac