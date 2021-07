Energisa alerta riscos de queimadas perto da rede elétrica no Acre 

Período de baixa umidade do ar e altas temperaturas resultam no aumento do registro de queimadas urbanas e rurais no Acre. Além dos prejuízos causados pelo fogo ao meio ambiente e para a saúde das pessoas, tem outro agravante: a interrupção no fornecimento de energia.

O Diretor-Técnico e Comercial da Energisa Acre, Ricardo Xavier explica que as chamas causadas pelas queimadas em matas, terrenos baldios e outros lugares próximos às redes de baixa, média e alta tensão, são capazes de ocasionar sérios transtornos aos consumidores e aos serviços essenciais, devido à interrupção do fornecimento de energia elétrica.

“Mesmo sem atingir a rede diretamente, as queimadas colocam em risco a segurança da comunidade e a distribuição de energia. O calor intenso que provém das chamas pode danificar a estrutura da rede, como cabos condutores, postes, equipamentos do sistema elétrico e, consequentemente, causar a interrupção no fornecimento da energia para os clientes”, detalhou Ricardo Xavier.

Orientações

Uma das principais causas de incêndios florestais são as queimadas preparatórias de pastos e de terrenos para plantio, que se espalham rapidamente, especialmente no período seco. Toda queima deve ser autorizada pelos órgãos competentes.

Preste atenção aos cuidados:

É proibido realizar queimadas perto de subestações e redes elétricas;

Faça aceiros (faixas sem vegetação ao longo das cercas) para controlar o fogo;

Respeite a faixa de servidão (espaço de terra que acompanha o percurso de uma linha de energia) ao realizar o plantio;

Nunca realize queimadas a menos de 15 metros de rodovias, ferrovias e do limite das faixas de segurança das linhas de transmissão e de distribuição de energia;

Outras ações também são importantes para evitar incêndios florestais:

Não solte balões. Além de ser proibido por lei, o balão provoca incêndios;

Pontas de cigarro acesas, latinhas de metal ou vidro em acostamentos das rodovias são um perigo, por isso, jogue lixo somente nos locais adequados;

Apague qualquer resto de fogo em acampamentos jogando água, areia ou terra para abafar qualquer brasa;

Evite colocar fogo em terrenos baldios ou lixões.

Ao identificar um foco de incêndio, avise o Corpo de Bombeiros (193). Se for próximo à rede elétrica ou a uma subestação, avise também a Energisa através do telefone (0800 647 7196), da atendente Gisa (68) 99233-0341 ou app Energisa ON.