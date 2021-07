Com doses extras, Ministério monitora vacina na fronteira do Acre

Dia D de vacinação contra a gripe no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro.

O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz, esteve no Acre nesta sexta-feira (23) para acompanhar a vacinação contra Covid-19 da população de fronteira da região. A imunização dos brasileiros que residem em fronteiras secas é parte da estratégia para impedir a disseminação de variantes do coronavírus.

Em Plácido de Castro, município de pouco mais 20 mil habitantes na fronteira com a Bolívia, Rodrigo Cruz destacou a necessidade de conhecer a realidade local para melhorar o atendimento à população. “É fundamental acompanharmos como está funcionando o processo lá na ponta. Precisamos conhecer a realidade e as demandas de cada região para garantirmos que a vacinação avance e que o atendimento em saúde esteja em dia”, explicou.

Vacinação nas fronteiras

Além do Acre, os estados do Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Santa Catarina estão recebendo doses extras de vacinas Covid-19 para garantir a vacinação da população de cidades de fronteira.

Além das cidades que fazem divisa direta com outros países, o Ministério da Saúde também se prepara para reforçar a proteção contra a Covid-19 nas chamadas faixas de fronteira, que são cidades brasileiras próximas a outros países.

Agenda

Acompanhando do diretor de Programas do Ministério da Saúde, Márcio Arbach, e do superintendente da pasta no Acre, Eden Miranda, Rodrigo Cruz se reuniu com a secretária estadual de Saúde do estado, Paula Mariano, e com o secretário municipal de Saúde de Rio Branco, Frank Lima, para discutir ações de ampliação e aceleração da vacinação no estado. Na oportunidade, a comitiva também visitou unidades de saúde na região.