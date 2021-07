Acontece neste domingo, 25/7, às 7h, com largada na antiga FAAO, um dos maiores eventos nacionais de longa duração, o Acre Race – 2° Desafio de Maratona Mountain Bike. São 416 atletas do Brasil inteiro e de países vizinhos inscritos.

O evento é ranqueado nacionalmente pela Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC), promovido pela Acre Race Eventos Ltda., em parceria com o governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet).

“Um evento da proporção do Acre Race envolve toda a cadeia do turismo, além de fomentar o esporte. Atrai pessoas do Brasil e de outros países que vão ocupar hotéis, vão precisar comer nos nossos restaurantes, vão circular pela cidade e, com certeza, vão se encantar com nossas belezas”, declara a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique.

O Acre Race está em sua segunda edição oficial, antes ocorria de forma amadora, e o Governo do Estado tem sido parceiro desde a primeira edição oficial. O desafio é um evento esportivo de maratona com mais de 130 km a ser realizado em Rio Branco, abrangendo também Porto Acre e Bujari.

Com terrenos diversos incluindo ladeiras, ramais, trilhas e florestas o Acre Race convida o atleta a superar seus limites pessoais. É uma prova de resistência ultrapassando facilmente cinco horas sobre a bike. O evento conta ainda com a participação do tricampeão brasileiro XCM, Halysson Ferreira.

A servidora da Seet, Viviani Maia, que também é ciclista fala da importância de eventos como este no Acre. “O movimento de ciclistas no Estado está numa crescente e este tipo de evento, além de promover o Esporte, promove o turismo e a economia”.

Um dos organizadores, Rafael Norberto, reforça que a prova está autorizada pelos órgãos fiscalizadores e reguladores da pandemia, Comitê Covid, Secretária Estadual de Saúde, Vigilância Sanitária e epidemiologia e também pelo Ministério Público.