O 8° BPM conseguiu recupera nesta sexta-feira) (23) uma motocicleta que havia sido subtraída, por volta das 8h ao longo do Beco da Ufac, no bairro Centro, em Sena Madureira.

A apreensão se deu no bairro 2° Distrito, por volta das 17h no decorrer de diligência da equipe policial de serviço que não cessaram as buscas até recuperar o bem da vítima.