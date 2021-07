Homem é preso com droga e munição de arma de fogo no Quixadá

Assessoria de Comunicação da PMAC

Militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (3° BPM) prenderam no final da tarde desta sexta-feira, 23, um homem de 28 anos, com mais de um quilo de droga e munições. O fato ocorreu no KM 13, do ramal Quixadá.

As equipes policiais realizavam uma barreira policial, durante a Operação Saturação, quando abordaram um cidadão em uma motocicleta Titan, de cor vermelha. Na abordagem foi localizado um quilo e 372 gramas de cocaína, além de 100 munições calibre 22 e 10 cartuchos calibre 20.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas às medidas cabíveis ao caso.