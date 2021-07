Comitê decide manter mais uma vez o Acre na bandeira amarela

Em nota divulgada nesta sexta-feira (23) o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 decidiu manter as três regionais do Acre na bandeira amarela do nível de risco da Covid-19.

“Permanecendo, portanto, todas as medidas já em vigor desde a classificação anterior”, diz a nota assinada por Karolina Sabino, do Grupo de Apoio ao Pacto Acre Sem Covid.

O Pacto Acre sem Covid é uma estratégia traçada pelo Governo do Acre para a retomada gradual e responsável das atividades econômicas e comerciais no âmbito estadual, a fim de viabilizar a harmonia entre o desenvolvimento econômico, o direito de proteção à saúde e os valores sociais do trabalho.

Nota Técnica