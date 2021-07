O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) deverá melhorar consideravelmente seu desempenho nas urnas nas próximas pesquisas. O ex-presidente Lula, do PT, vem liderando, mas, ao que parece, o jogo começa a mudar. Dois fatos políticos já influenciam a subida de Bolsonaro.

Segundo o jornal Folha de São Paulo, os protestos em Cuba, cujo regime é associado ao petismo, e a internação de Bolsonaro como consequência da facada em Juiz de Fora nas eleições de 2018 repercutiram positivamente a favor dele.

O 3º fato, e o mais importante, são as mudanças políticas dentro do governo com a entrada do Centrão no núcleo de decisão. O presidente do PP, Ciro Nogueira, assume o Gabinete Civil em substituição ao general Ramos que virou secretário-geral e Onyx Lorenzoni a nova pasta do Emprego a ser criada.

Ao entregar o governo ao Centrão, o presidente Bolsonaro faz o que a presidente Dilma Rousseff, do PT, não quis fazer, mas que o ex-presidente Lula fez e faria novamente. Bolsonaro ganha sustentação política e melhora sua situação para 2022. Não se sabe se será suficiente para que ele vença a reeleição. O processo será longo e doloroso para o país, mas necessário. Se não houver um golpe militar chegaremos em 2023 com a democracia fortalecida.

“Alguém deve ter inventado alguma mentira sobre Joseph K. Porque, numa manhã, sem que tivesse feito nada de errado, ele foi detido”. (O Processo – Franz Kafka)

. Com medo de perder a eleição, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), repete a narrativa de Donald Trump.

. Não há uma prova sequer de que as urnas eletrônicas sejam fraudadas.

. O pior de tudo é o ministro da Defesa, general Braga Netto, ameaçar a democracia com um golpe militar se o voto impresso se a Câmara não aprovar o voto e impresso.

. Quem diria, o Braga Netto, um golpista!

. O mais engraçado é que a urna eletrônica foi criada por engenheiros e técnicos militares à prova de fraude.

. No início da década de 90, engenheiros do Exército, Marinha, Aeronáutica, três do Inpe e um do Centro de Pesquisas em Telecomunicações (CPqD) desenvolveram a urna eletrônica.

. Mas, segundo os bastidores de Brasília, o problema todo é o Bolsonaro perder para o Lula a eleição.

. Eles não aceitam de forma alguma, mesmo que a Constituição seja estuprada e engravidada de um monstrengo chamado ditadura.

. A Constituição brasileira ainda é tão jovem, só tem 33 anos, a idade de Cristo, e já querem crucificá-la em uma cruz.

. Um ditador fecha o Congresso, prende senadores e deputados, subverte o STF, manda capitães e generais assumirem os governos dos estados;

. Afasta os prefeitos e coloca interventores.

. Isto, só para começo e conversa.

. Depois vem prisões, muita peia, torturas e chumbo!

. Padre e pastor só poderão falar do Reino de Deus, se falar de política e do reino dos homens vai ter que dar explicações na delegacia mais próxima do templo.

. Sei não, ó!

. O colunista político é como o narrador de jogos de futebol; vai contando tudo o que acontece na partida.

. Bom dia!