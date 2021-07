Pelo menos 12 dos 33 partidos são a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), segundo levantamento do Poder360. Outras 3 legendas sinalizam apoio. Juntos, os 15 partidos que apoiam ou sinalizam apoio têm 181 deputados e 25 senadores. Para que um pedido de impeachment seja aprovado pelo plenário da Câmara dos Deputados são necessários 342 votos.

Do total, 8 partidos se declararam contrários ao processo, são eles: PTB, PSC, PROS, Patriota, PMB, PP, PRTB e DEM. Somam 100 deputados e 18 senadores. O PSC afirma ser contra porque “o Brasil está se recuperando lentamente da pandemia e tem enormes desafios pela frente”. O DEM, por sua vez, avalia que as pré-condições necessárias ainda não estão reunidas. Já o PP disse que é “base do governo”.

Há outras 5 siglas que não se posicionaram contra ou a favor. Uma delas é o PSL, partido pelo qual Bolsonaro se elegeu em 2018.

Para o PSDB, o impeachment pressupõe condições que ainda não estão postas. O partido avalia que Bolsonaro tem alguns trunfos na mão: base ativa nas ruas e nas redes e acordos eficientes com Congresso. No entanto, afirma também que o chefe do Executivo “parece forçar os limites institucionais a todo momento”.