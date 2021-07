Veja os hotéis que dão desconto para servidores em Rio Branco

A secretária de Estado de Empreendedorismo e Turismo do Acre, Eliane Sinhasique, esteve reunida na manhã desta terça-feira, 20, com integrantes da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado do Acre (Abih/AC), acordando parcerias para o Programa Viaja Mais Servidor, que deverá fornecer descontos em hotéis e restaurantes para os servidores públicos estaduais e municipais.

O objetivo do programa é fomentar o turismo interno e o sentimento de pertencimento ao estado do Acre. “Queremos que os acreanos conheçam e divulguem as belezas do estado. Essa é também uma forma de valorizar o nosso servidor, permitindo que possa desfrutar o melhor do Acre com descontos exclusivos”, afirmou a secretária.

Carlos Simão Neto, presidente da Abih/AC, frisou que a iniciativa fortalece o turismo interno: “Acreditamos muito nessa campanha. Por meio dela, os acreanos têm a possibilidade de conhecer melhor o estado, ganhando ainda um desconto especial. Automaticamente, isso gera economia para a rede hoteleira, bares e restaurantes, para os guias de turismo, com os passeios, e motoristas de aplicativos, taxistas e mototaxistas, com o transporte”.

Em Rio Branco, cinco hotéis já aderiram: Hotel Nobile Suítes, Amazônia Palace Hotel, Diff Hotel, Villa Rio Branco, Hotel Concept e Ibis Rio Branco. Em Cruzeiro do Sul, alguns hotéis já acenaram com interesse em participar. Estabelecimentos interessados podem entrar em contato pelo contato (68) 99204-7401.

O proprietário do Diff Hotel, Diogo Lemos, ressalta que medidas como essa ajudam o setor a retomar o crescimento econômico. “É muito importante para o setor hoteleiro, principalmente neste momento pandêmico, em que o turismo interno contribui muito para a ocupação dos hotéis”.

Como funciona?

Para ter acesso aos descontos, é necessário que o servidor entre em contato com os telefones indicados de cada hotel. Não é possível obter o desconto por meio de aplicativos. Para comprovar que é servidor, basta apresentar o último contracheque no hotel.

Hotéis parceiros

Os telefones para reservas são:

Hotel Nobile Suites Rio Branco (3212-3100/99904-3100)

Amazônia Palace Hotel (98408-3846/3223-4525)

Diff Hotel (3302-2300/98423-1269)

Villa Rio Branco Hotel Concept (99203-8077/3302-3200)

Ibis Rio Branco (3321-2900/99229-2537)