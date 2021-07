O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) tem disponibilizado, em sua conta no Youtube, os vídeos das sessões das Câmaras Cíveis, Criminal e do Pleno Jurisdicional. A medida foi tomada pela Administração recentemente para garantir transparência nos atos nesse período de pandemia onde os visitantes, que acompanhavam as sessões nas salas físicas situadas na sede da instituição, ficaram impedidos em decorrência das restrições para evitar a proliferação do novo coronavírus nas dependências do órgão.Com o consentimento dos demais desembargadores, a Administração do TJAC passou a disponibilizar os vídeos de todas as sessões na plataforma. As sessões do Pleno Jurisdicional, inclusive, realizadas todas as quartas-feiras, às 9h, são transmitidas ao vivo.

Com o novo fluxo, a instituição possibilita que estudantes, advogados, as partes processuais e demais interessados possam acompanhar os julgamentos garantindo assim, um processo de transparência que também é uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

