Ministério da Justiça lança ação contra fogo no Acre e 10 Estados

Em ação inédita no país, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou, nesta quinta-feira (22), o primeiro Plano Estratégico Operacional de Atuação Integrada no Combate a Incêndios Florestais, por meio da Operação Guardiões do Bioma.

O ministro Anderson Torres destacou a importância de uma atuação com foco no planejamento e na antecipação.

“Vamos atuar de forma intensa na repressão aos crimes de meio ambiente. Entendemos a importância da responsabilização dos criminosos que atuam nestas áreas, causando incêndios e desmatando de forma ilegal. Precisamos ter uma atenção muito grande e tentar prevenir ao máximo esse tipo de acontecimento”.

A Operação Guardiões do Bioma vai contar com quase seis mil profissionais para atuar na prevenção, repressão e investigação de casos relacionados a queimadas e outros crimes ambientais na Amazônia, Cerrado e Pantanal.

A atuação, conforme a necessidade e a demanda dos Estados, acontecerá nos meses de agosto a novembro. O foco será nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Goiás.

A ação envolve também os Ministérios do Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional, Secretarias Estaduais de Segurança Pública e de Meio Ambiente, além do Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom).

Os bombeiros militares dos Estados terão papel relevante na coordenação local dos trabalhos.

“Com a Operação Guardiões do Bioma poderemos mostrar ao mundo e aos brasileiros uma ação conjunta do governo federal em um tema superimportante para todos nós”, ressaltou o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite.