Estão abertas as inscrições para os advogados que tiverem interesse em compor o Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE/AC), para membro substituto. O edital foi publicado na edição desta quarta-feira, 21, do Diário da Justiça Eletrônico (fls 147) . O documento é resultante do Processo Administrativo 0100701-33.2021.8.01.0000, sob a relatoria da desembargadora Denise Bonfim.

A Secretaria de Apoio aos Órgãos Julgadores Administrativos e Comissões (SEAPO), está credenciada, pelo prazo de trinta dias, a contar da publicação, a receber as inscrições dos interessados em compor o órgão eleitoral pelo período de um biênio.

O edital informa que o candidato deve estar no exercício da advocacia e possuir dez anos, consecutivos ou não, de prática profissional. É necessário ainda o preenchimento do formulário anexo I do edital e apresentar a documentação nele indicada, via peticionamento eletrônico, no sistema SAJ\SG.