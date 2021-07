Estado avança na recuperação de ramais com reforço de novos caminhões e máquinas pesadas

Com a chegada do intenso verão amazônico, o governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), vem realizando serviços de reabertura e recuperação de ramais em todo o Vale Juruá.

Luciano Oliveira, diretor do departamento na região, informa que há dois meses os trabalhos se iniciaram. “Estamos realizando a desobstrução de bueiros, a recuperação e construção de pontes e a raspagem das vias. Além disso, pretendemos colocar ‘vegetal’ [material feito de brita que ajuda no tráfego] nos trechos necessários”, disse.

No último sábado, 17, o governador Gladson Cameli reforçou, com a entrega de 12 novos veículos, a frota usada pelas equipes do Deracre na região. “Virão mais dois veículos, o que resultará num total de 14 novos veículos para trabalhar nos ramais de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Já estou realizando reuniões com os gestores desses municípios, com o objetivo de nos unir para dar uma resposta mais rápida à população”, pontuou o diretor.

Com a renovação da frota, o governo possibilitou que as equipes ampliassem e intensificassem os serviços, que beneficiarão 89 mil moradores da zona rural da região. Na segunda maior cidade do Acre, por exemplo, serão beneficiadas cerca de 30 mil famílias com a manutenção de 800 km de ramais.

Na manhã desta quarta-feira, 21, Oliveira averiguou, acompanhado da primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, a celeridade que os novos maquinários deram aos serviços que vêm sendo realizados em ramais da Vila Assis Brasil, na região do Pentecoste, em Cruzeiro do Sul.Na região, que é considerada a maior produtora de farinha do Juruá, residem mais de 15 mil famílias. “A minha impressão é das melhores. Nas visitas, é possível ver, no olhar dos moradores, a satisfação com os trabalhos que o Deracre realiza na região. São ações de grande relevância, porque trazem ao produtor rural melhores condições de escoar a sua produção. Saio daqui muito satisfeita e agradecida”, declarou Ana Paula Cameli.