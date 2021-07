Detran amplia vagas de testes teóricos e práticos para carro e moto

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) anunciou, na última semana, a ampliação no número de vagas diárias para testes práticos de direção veicular de duas e quatro rodas. Até o dia 3 de setembro, seis candidatos serão avaliados em cada carro credenciado e oito em cada motocicleta.

A ampliação no número de atendimentos se deu após acordo realizado entre a Divisão de Exames Práticos e Teóricos do Detran e representantes das autoescolas. Constantes eram os pedidos de candidatos à primeira habilitação por mais vagas nos exames.

“Nós atendemos uma demanda dos próprios alunos, que desde o início da pandemia vinham fazendo seus testes de maneira gradual e com tempo maior de espera. Reunimos mais examinadores e colocamos servidores também habilitados para realizar os testes no pátio. Os horários foram estendidos e estamos atendendo a população pela manhã e tarde”, explicou Taynara Martins, presidente do Detran.

Neste momento de pandemia, estão sendo realizados pelo menos cinco mil testes por mês, entre práticos e teóricos, em todas as cidades do Acre. As bancas estão sendo disponibilizadas pelo Detran e as vagas reservadas pelos próprios Centros de Formação de Condutores (CFCs), via Sistema de Gestão de Trânsito (Getran), sempre seguindo a ordem de espera.

No dia do exame, o candidato a permissionário deve comparecer ao pátio de provas munido de documento de identificação oficial com foto e da Licença de Aprendizagem de Direção Veicular (LADV), emitida pela autoescola. Mesmo com ampliação do número de vagas para os testes, é necessário cumprir o horário agendado previamente.