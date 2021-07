Avançam preparativos da demolição do reservatório de água do Tucumã

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) e a Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco (Emurb) assinaram nesta quarta-feira, 21, o contrato para execução dos serviços de demolição do reservatório elevado do Centro de Reservação do Depasa, localizado no bairro Tucumã. O trabalho da Emurb iniciará ainda nesta quarta, com o isolamento da área para realização do serviço.

A diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra, enfatizou a importância da ação para a segurança operacional do sistema de abastecimento e para os moradores da região. “Esse foi um problema que se arrastou por mais de dez anos. Por determinação do governador Gladson Cameli, todo esforço foi feito e agora, já com parecer favorável dos órgãos de controle à contratação imediata, hoje podemos anunciar a execução do serviço que deixará a comunidade escolar e moradores da região em maior segurança”, afirmou.

O reservatório, que fazia parte do sistema de abastecimento de água da capital, foi desativado tão logo foram identificados problemas na estrutura. Além desse reservatório elevado, no local há um reservatório apoiado, razão pela qual a demolição deve ser feita com cautela, para que não danifique o reservatório e não prejudique o abastecimento na região. Hoje, o abastecimento é realizado utilizando somente o reservatório apoiado.