A Prefeitura de Capixaba, no estado do Acre, torna pública uma retificação do edital de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a seleção imediata e a formação de cadastro reserva para contratação, por tempo determinado, de profissionais de níveis médio, técnico, magistério e superior.

De acordo com o documento (retificação I), o cronograma de datas da seleção foi atualizado. Agora, os interessados podem se inscrever nos dias 19, 20 e 21 de julho de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Educação, situada na rua Cecília Boa Ventura, bairro Conquista, nº 1093, no horário das 7h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Ainda conforme a publicação, os cargos de educador físico e professor substituto de educação física, passam a constar como profissional em educação física. Para a referida função, também houve alterações relativas aos requisitos.

Confira os cargos ofertados nesta seleção conforme suas lotações:

Secretaria Municipal de Educação: Professor Substituto – 1º ao 3º ano; Profissional em Educação Física – 1º ao 3º ano; Professor Substituto de Educação Infantil; Professor Substituto – 1º ao 5º ano; Profissional em Educação Física 1º ao 5º; Professor Substituto – 4º ao 5º ano; Professor Substituto de Língua Portuguesa – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Geografia – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Ciências – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Espanhol – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Inglês – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Artes – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Religião – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de História – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de Matemática – 6º ao 9º ano; Professor Substituto de EJA 1; Psicólogo.

Psicólogo; Assistente Social; Agente Social; Supervisor do PCF (1); Visitador do PCF; Entrevistador PBF; Orientador Social SCFV. Secretaria Municipal de Saúde: Técnico em Enfermagem (1); Auxiliar em Higiene Dental; Técnico em Análises Clínicas; Médico (1); Enfermeiro (1); Cirurgião Dentista (1); Psicólogo; Assistente Social; Fisioterapeuta; Fonoaudiólogo; Farmacêutico; Auxiliar de Farmácia; Profissional em Educação Física; Pedagogo; Agente de Endemias

Poderão participar desta seleção, os candidatos que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de indignidade por parte do Poder Público; satisfaçam as condições especificas de cada cargo, atendendo os requisitos; e que aceitem e respeitem as normas estabelecidas pelo município.

Os profissionais, quando admitidos, contarão com salários mensais que podem variar de R$ 967,72 a R$ 5.650,00, para desempenharem atividades em carga horária semanal de 25 a 40 horas.

Seleção

Como método de seleção, os candidatos serão avaliados mediante as seguintes fases: análise de currículo, de acordo com os critérios estabelecidos no edital; e entrevista, de caráter classificatório e eliminatório, versando sobre até cinco temas escolhidos e sorteados pela comissão.

Vigência

De acordo com o edital publicado, as contratações serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços, por tempo determinado, pelo prazo de até 11 meses, podendo ser prorrogado por até igual período, quantas vezes forem necessárias, desde que não excedam 24 meses.