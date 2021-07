Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta quarta-feira, 21, a Polícia Civil, por meio da Delegacia Geral no município de Xapuri, de julho, policiais da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri coordenada pelo Delegado Gustavo Neves, prendeu um homem que estava foragido desde 2013. A prisão do foragido ocorreu uma residência localizada no bairro Braga Sobrinho.

De acordo com a investigação, o condenado cumpria pena na Unidade Prisional em Rio Branco pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

O recluso recebeu um benefício de saída temporária e não retornou ao sistema prisional.

Após receber voz de prisão o procurado foi conduzido à delegacia e em seguida colocado novamente a disposição da justiça.

De acordo com o delegado Gustavo Neves, o indivíduo será trasladado para capital e, pelo histórico, perderá o benefício retornando ao presídio para cumprir sua pena em regime fechado.