Alok postou um álbum de fotos no Instagram nesta terça (20/7), mostrando seu trabalho com indígenas do Acre. Ele gravou um álbum inspirado nas raízes sonoras dos povos originários brasileiros com representantes das etnias Yawanawá e Huni Kui.

O documentário em questão mostrará os bastidores do processo criativo do álbum. É a primeira vez que Alok – artista com 20 milhões de ouvintes mensais – faz um trabalho voltado para essa sonoridade. E é justamente o primeiro álbum de sua carreira.

